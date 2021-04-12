ضبط مواطن تباهى بحيازته لمواد مخدرة ومبالغ مالية بالرياض

المواطن - واس

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر يتباهى بحيازته لمواد مخدرة ومبالغ مالية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يتباهى بحيازته لمواد مخدرة ومبالغ مالية وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، مواطن في العقد الثاني من العمر.

وأضاف الكريديس أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

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