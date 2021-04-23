ضبط مواطن ومقيم انتحلا صفة رجال أمن لسلب الوافدين في مكة

المواطن - مكة المكرمة

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على مواطن ومقيم انتحلا صفة رجال أمن وسلبا أموال الوافدين.

8 حوادث جنائية:

‏وقالت شرطة مكة في بيان أصدرته بأنه استمرارًا للجهود الأمنية في متابعة قضايا الاعتداء على الأموال والقبض على مرتكبيها، تمكنت الشرطة من القبض على مواطن ووافد من الجنسية اليمنية كليهما في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد ثبوت تورطهما بارتكاب 8 حوادث جنائية في مواقع مختلفة بمحافظة جدة.

سلب العمالة الوافدة:

وأضافت: قام المتهمان بالدخول إلى سكن العمالة الوافدة ‏بعد انتحالهما صفة رجال الأمن وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

إحالتهما للنيابة:

وتابعت شرطة مكة في بيانها: وبسماع أقوالهما أقرا بما نسب إليهما وجاري استكمال إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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