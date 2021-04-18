ضمك يشكو رئيس الفتح إلى الشرطة

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن صالح بو نخاع، رئيس نادي ضمك، تقدم بشكوى إلى أحد مراكز الشرطة في الأحساء، ضد سعد العفالق رئيس نادي الفتح، وذلك بعد نهاية مباراة الفريقين بالتعادل بهدف لكل فريق.

عاجل:

تواجد رئيس نادي #ضمك في أحد مراكز الشرطة لتقديم بلاغ ضد رئيس نادي #الفتح.#الديوانيه pic.twitter.com/gyraoV8EAz — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 17, 2021

وقال عبدالرحمن الحميدي مقدم برنامج “الديوانية”: إن صالح بو نخاع رئيس فارس الجنوب ذهب لأحد مراكز الشرطة لتقديم بلاغ ضد رئيس نادي الفتح.

سوء فهم أشعل الخلاف بين رئيسي ضمك والفتح:

وأضاف الحميدي أن موقف سبب سوء فهم بين رئيسي الناديين، تسبب في الخلاف بينهما مما أدى لذهاب بو نخاع لتقديم بلاغ إلى الشرطة.

وتابع الحميدي أن بعض من رؤساء الأندية تدخلوا لحل الخلاف بين رئيسي الناديين.

بو نخاع يسحب الشكوى:

وأضاف بعدها بدر العثمان، مراسل القنوات الرياضية السعودية أن رئيس ضمك، قدم الشكوى، لدى مركز الشكوى، ضد العفالق رئيس الفتح، ثم سحب شكواه بعدها.

وكانت المباراة انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصبح رصيد النموذجي بعد التعادل 35 نقطة في المركز السادس، بينما أصبح رصيد ضمك 28 نقطة بالمركز الـ14، ليعزز من فرص بقائه في دوري المحترفين السعودي.

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