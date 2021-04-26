طاهيات عن بعد يُبدعن بأشهى المأكولات في رفحاء

المواطن - واس

تعرض عدد من الطاهيات السعوديات بمحافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية، أنواع المأكولات والأصناف بشكل يومي – عن بعد -من منازلهن من خلال وضع المأكولات في عدد من محال العرض المخصصة بذلك، أو توصيلها للمنازل في حال الطلب.

تفنن في المأكولات:

وتتفنن الطاهيات في أنواع الطبخ والمأكولات الرمضانية من أصناف متعددة يوميا، ومن هذه المأكولات القرصان والجريش والمرقوق، والهريس، والسنبوسة والشوربة والأرز، وشتى أنواع الفطائر والمعجنات والحلويات، ليختار منها الزبون الذي يرغبه لتقديمه على سفرة رمضان، خاصة عند الإفطار والسحور في هذا الشهر الفضيل، الذي يزدهر فيه نشاط هؤلاء الطاهيات، مع زيادة الإقبال على مطبوخات يعددنها في منازلهن، ومن ثم عرضها في هذه المحال الخاصة بمنتجات الطاهيات، أو توصيلها للمنازل في حال الطلب.

نكهة خاصة:

وأوضح عدد من مرتادي هذه المحال أن الطاهيات من منازلهن قدّمن خدمة كبيرة لهم، مؤكدين أن طهي الطاهيات يتميز بنكهة خاصة أقرب إلى نكهات طبخات المنزل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمأكولات الرمضانية.

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