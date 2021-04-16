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طرح تحديث WhatsApp الجديد المثير للجدل الشهر المقبل 
بعد مرور 120 يومًا من الرفض سيتم حذف الحساب

طرح تحديث WhatsApp الجديد المثير للجدل الشهر المقبل 

2021/04/16
الساعة 4:22 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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طرح تحديث WhatsApp الجديد المثير للجدل الشهر المقبل 
المواطن-متابعة

قال تطبيق WhatsApp للمراسلات الفورية إن الموعد الخاص بالموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة سيظل كما هو، كاشفًا عن طبيعة بيانات المستخدمين التي سيقوم بمشاركتها.

WhatsApp يؤكد طرح التحديث المثير للجدل الشهر المقبل 
واتساب

وبعد تأجيل موعد تنفيذ سياسة الخصوصية الجديدة المثيرة للجدل، الذي كان مقررًا في 8 فبراير الماضي، أكد WhatsApp أن 15 مايو سيكون آخر موعد للموافقة على تلك السياسة.

تأكيد على أمان محادثات WhatsApp

وأكد WhatsApp على أن المحادثات الخاصة التي يجريها المستخدمون مع أصدقائهم وأفراد عوائلهم، ستظل محمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين.

WhatsApp يؤكد طرح التحديث المثير للجدل الشهر المقبل 
واتساب

البيانات التي سيتم مشاركتها

وفيما يتعلق بالبيانات التي سيشاركها واتساب مع شركات مثل فيسبوك، أكد أنها ستتضمن ما يلي: معلومات تسجيل حسابات المستخدمين كأرقام هواتفهم، وبيانات المعاملات مثل استخدام أدوات مثل فيسبوك باي، والتفاعل مع الشركات المقدمة للخدمات، ومعلومات تتعلق بالجهاز المستخدم، وعنوان بروتوكول الإنترنت.

تقييد الخدمات في حال الرفض

وذكر واتساب أنه أمام المستخدمين حتى 15 مايو لقبول الشروط والأحكام الجديدة، وإذا لم يتم ذلك، فسيبدأ التطبيق في تقييد ميزاته للمستخدمين بعد 120 يومًا من الرفض.

ومن ضمن الميزات التي سيتم تقييدها: عدم إمكانية الرد على الرسائل والاتصالات المرسلة إليها.

ومع انقضاء مهلة الـ 120 يومًا من عدم الموافقة على السياسات الجديدة سيتم حذف الحساب الخاص بالمستخدم، وبالتالي فقدان الرسائل وسجلات المكالمات.

WhatsApp يؤكد طرح التحديث المثير للجدل الشهر المقبل 
واتساب


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