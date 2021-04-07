طريقة التسجيل في منصة العمل التطوعي

تواصل منصة العمل التطوعي على مدار الساعة تسجيل الراغبين في المشاركة بالعمل التطوعي من الجنسين، وذلك في إطار الهدف المنشود، وهو مليون متطوع في السعودية.
التسجيل في منصة العمل التطوعي:
يتم التسجيل في منصة التطوع من خلال الخطوات التالية :
- الدخول على موقع المنصة السعودية للعمل التطوعي على الإنترنت.
- اختيار تسجيل الدخول ستظهر قائمة منسدلة بها 3 خيارات، المتطوعين، الجهات الموفرة للفرص التطوعية، الجهات المشرفة.
- قم باختيار “المتطوعين”.
- سيتم نقلك إلى صفحة جديدة.
- اضغط على كلمة التسجيل الآن.
- سيظهر لك خيار الجنسية (سعودي – غير سعودي).
- ادخل رقم الهوية.
- ادخل تاريخ الميلاد.
- يجب أن يكون المستخدم مسجلًا في أبشر وأن يكون فوق 18 عامًا.
ما هي منصة العمل التطوعي ؟
هي عبارة عن موقع إلكتروني يتم فيه ربط الجهات الموفرة للفرص التطوعية بالمتطوعين، ويحصل الأفراد المسجلين بالمنصة على عدة ميزات من بينها توثيق الساعات التطوعية للمتطوعين، ظهور الساعات التطوعية في منصة أبشر، سهولة البحث عن الفرص التطوعية وإيجاد الفرص المناسبة للاهتمامات والخبرات والتخصص، إصدار شهادة تطوع وسجل بالفرص التطوعية المنجزة، كما تتيح مجالًا للإبداع بطرح الأفكار والمبادرات الإبداعية.
يذكر أن كل فرصة تطوعية لها مهام محددة، وهي موضحة في معلومات الفرصة التطوعية المعروضة بالمنصة، وفي حال وجود استفسار يتم التواصل مع منسق الفرصة التطوعية، كما يوجد بالمنصة فرص تطوعية متناسبة مع ظروف ذوي الإعاقة.
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