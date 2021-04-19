المواطن - الرياض

نقدم لكم اليوم الاثنين، اليوم السابع من أيام رمضان المبارك، طريقة تحضير بانيه الدجاج المشوي.

المكونات

قطع من صدور الدجاج المخلية من العظم. ملعقة صغيرة من الزعتر. القليل من الثوم المفروم. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة واحدة من عصير الليمون. 3 ملاعق من زيت الزيتون. ملعقة واحدة من العسل الأسود.

طريقة التحضير

ضعي قطع الدجاج في وعاء عميق وضيفي لها الثوم المفروم ثم الملح والفلفل الأسود والزعتر الجاف والليمون وزيت الزيتون وقلبيها إلى أن يمتزج الخليط مع الدجاج.

اتركيها قليلاً بداخل التتبيلة إلى أن تتشربها بشكل تام.

حضري الشواية الكهربائية وسخنيها على درجة حرارة 200 درجة.

استخدمي فرشاة وادهني سطح الشواية بالقليل من زيت الزيتون.

قومي بوضع قطع البانية على سطح الشواية وأغلقي الغطاء واتركيها حوالي عشر دقائق إلى أن تنضج تمامًا.

ارفعي قطع الدجاج من الشواية وضعيها في طبق التقديم.

يمكنك تقديمها كوجبة صحية إلى جانب الخضار السوتيه أو مع بطاطس مهروسة أو مع السلطة الخضراء كما تحبين.

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