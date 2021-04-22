طريقة تعديل الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية عبر أبشر

المواطن - الرياض

أعادت الأحوال المدنية التذكير بطريقة تعديل أو تصحيح الحالة الاجتماعية عبر منصة أبشر من خلال خدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية.

تصحيح الحالة الاجتماعية

وقالت الأحوال المدنية، عبر تويتر اليوم : “إن خدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية، هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب تصحيح الحالة الاجتماعية في سجله المدني عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر أفراد”.

الاستفادة من خدمات الأحوال المدنية

ولفتت الأحوال إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد، وبعدها يتم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات، ومتطلبات الخدمة ونسخة من سجل الأسرة، أما المستفيدون من الخدمة فهم المواطنون والمواطنات.

متطلبات الخدمة

وحول متطلبات الخدمة قالت الأحوال المدنية إن الاستفادة من خدمة تصحيح الحالة الاجتماعية تتطلب نسخة من سجل الأسرة

مشيرة إلى أن المستفيدين من الخدمة هم المواطنون والمواطنات.

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