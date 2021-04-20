طريقة حجز لقاح كورونا عبر تطبيق توكلنا

المواطن - الرياض

أوضح تطبيق توكلنا، اليوم الثلاثاء، طريقة حجز لقاح كورونا.

طريقة حجز اللقاح:

ونشر التطبيق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنفوجرافيك يبين طريقة حجز اللقاح حيث يتم أولًا التوجه إلى الخدمات ثم اختيار الخدمات الصحية ولقاح كورونا، وبعدها يتم تحديد المستفيد سواء المستخدم أو أحد تابعيه أو أحد المكفولين ثم اختيار حجز موعد لقاح كورونا.

وبعدها يتم الإجابة على الأسئلة الصحية ثم اختيار مركز التطعيم والوقت، وأخيرًا تأكيد الموعد.

تحديث التطبيق:

وأوضح توكلنا أنه يمكن الاستفادة من خدمات التطبيق بالتأكد من تحديث التطبيق للإصدار 2.8.1 من المتاجر التالية:

آب ستور: هنا

جوجل بلاي: هنا

آب غالاري: هنا

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