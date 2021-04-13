طريقة عمل الكبيبة الخليجي في أول أيام رمضان

المواطن - الرياض

في أول أيام رمضان، تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الأكلات التي يعشقها الكبير والصغير، ومنها الكبيبة الخليجي، والتي تزين مائدة الإفطار في رمضان.

مكونات الكبيبة الخليجي

ثلاثة أكواب من الرز. كيلو من اللحم المفروم. ملعقة صغيرة من الملح. القليل من الفلفل الأسود. نصف ملعقة من الهيل. القليل من بهار اللحم 2 حبة من البصل المفروم. نصف لتر من مرق الدجاج. صنوبر حسب الرغبة. القليل من البقدونس حسب الرغبة.

طريقة التحضير

قومي بنقع الأرز لحوالي ثلاث ساعات ثم قومي بطحنه.

أحضري نصف كيلو من اللحم وافرميه جيدًا.

ضعي الأرز مع اللحم واخلطيهما جيدًا ثم ضعي معهما البهارات ثم الملح وقلبيها.

خذي النصف الآخر من اللحم المفروم وعصجيه مع البصل والقليل من الصنوبر حسب رغبتك ثم اتركيه إلى أن يبرد بشكل تام.

قومي بتشكيل الخليط على شكل أقراص دائرية الشكل ثم احشيها بعصاج اللحم المفروم.

ضعي الأقراص إلى جانب بعضها في صينية ثم ادخليها إلى الفريزر وغطيها بكيس من النايلون واتركيها لمدة ثلاثين دقيقة.

ثم قومي بإحضار مرق الدجاج ومعها ملعقة من الهيل ورشة من الملح.

ثم ضيفي أقراص الكبيبة إلى المرق بعد غليه واتركيها حوالي 15 دقيقة.

أخرجي الأقراص من المرق ثم أحضري صينية للفرن وادهنيها بالقليل من الزبدة ثم ضعي بداخلها الأقراص وأدخليها لفرن حرارته متوسطة.

اتركيها بالفرن إلى أن يحمر لونها وقدميها بعد تزيينها بالقليل من البقدونس.

أحلى طريقة لعمل الكبيبة الخليجي

يمكنك تعلم طريقة عمل الكبيبة الخليجي بأحلى طعم من خلال الآتي:

المكونات

كيلو إلا ربع من الأرز. كيلو ونصف من اللحم المفروم. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من الملح صنوبر. بقدونس مفروم. 2 كوب من شوربة الدجاج. بصلتان مفرومتان ناعم. ملعقة صغيرة من بهار اللحم. القليل من الحبهان المطحون.

طريقة التحضير

ضعي الأرز بداخل الماء واتركيه إلى مدة تصل إلى 3 ساعات على الأقل.

ثم قومي بتصفيته بمصفاة وضعيه بالمطحنة واطحنيه جيدًا ثم ضعيه مرة أخرى مع نصف كيلو اللحم المفروم وافرميه.

ثم قومي بإضافة البهار والملح إليها وقلبيها.

قومي بعمل عصاج اللحم بكيلو من اللحم وضيفي معه الصنوبر والبصل المفروم والقليل من الزيت وقلبيه واتركيه عشر دقائق على النار إلى أن ينضج.

قومي بتشكيل خليط الأرز السابق إعداده غلى أقراص ثم ضعي بداخلها القليل من عصاج اللحم.

بعد أن تنتهي من كل الكمية أحضري صينية وضعي بها كور اللحم ثم ضعيها بالفريزر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

أخرجيها من الفريزر وضعيها بداخل وعاء عميق وبه كمية المرق واتركيها لمدة ربع ساعة فقط.

ثم أخرجيها من الماء وضعيها في صينية مدهونة بالقليل من الزيت.

أدخليها لفرن متوسط الحرارة إلى أن تنضج تمامًا ويحمر الوجه.

ضعيها بداخل طبق التقديم بعد أن تنضج ورشي فوقها القليل من البقدونس المفروم ثم قدميها لعائلتك بألف هنا.

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