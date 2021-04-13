طريقة عمل الكبيبة الخليجي في أول أيام رمضان

المواطن - الرياض
في أول أيام رمضان، تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الأكلات التي يعشقها الكبير والصغير، ومنها الكبيبة الخليجي، والتي تزين مائدة الإفطار في رمضان.
مكونات الكبيبة الخليجي
- ثلاثة أكواب من الرز.
- كيلو من اللحم المفروم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- القليل من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة من الهيل.
- القليل من بهار اللحم
- 2 حبة من البصل المفروم.
- نصف لتر من مرق الدجاج.
- صنوبر حسب الرغبة.
- القليل من البقدونس حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- قومي بنقع الأرز لحوالي ثلاث ساعات ثم قومي بطحنه.
- أحضري نصف كيلو من اللحم وافرميه جيدًا.
- ضعي الأرز مع اللحم واخلطيهما جيدًا ثم ضعي معهما البهارات ثم الملح وقلبيها.
- خذي النصف الآخر من اللحم المفروم وعصجيه مع البصل والقليل من الصنوبر حسب رغبتك ثم اتركيه إلى أن يبرد بشكل تام.
- قومي بتشكيل الخليط على شكل أقراص دائرية الشكل ثم احشيها بعصاج اللحم المفروم.
- ضعي الأقراص إلى جانب بعضها في صينية ثم ادخليها إلى الفريزر وغطيها بكيس من النايلون واتركيها لمدة ثلاثين دقيقة.
- ثم قومي بإحضار مرق الدجاج ومعها ملعقة من الهيل ورشة من الملح.
- ثم ضيفي أقراص الكبيبة إلى المرق بعد غليه واتركيها حوالي 15 دقيقة.
- أخرجي الأقراص من المرق ثم أحضري صينية للفرن وادهنيها بالقليل من الزبدة ثم ضعي بداخلها الأقراص وأدخليها لفرن حرارته متوسطة.
- اتركيها بالفرن إلى أن يحمر لونها وقدميها بعد تزيينها بالقليل من البقدونس.
أحلى طريقة لعمل الكبيبة الخليجي
يمكنك تعلم طريقة عمل الكبيبة الخليجي بأحلى طعم من خلال الآتي:
المكونات
- كيلو إلا ربع من الأرز.
- كيلو ونصف من اللحم المفروم.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الملح
- صنوبر.
- بقدونس مفروم.
- 2 كوب من شوربة الدجاج.
- بصلتان مفرومتان ناعم.
- ملعقة صغيرة من بهار اللحم.
- القليل من الحبهان المطحون.
طريقة التحضير
- ضعي الأرز بداخل الماء واتركيه إلى مدة تصل إلى 3 ساعات على الأقل.
- ثم قومي بتصفيته بمصفاة وضعيه بالمطحنة واطحنيه جيدًا ثم ضعيه مرة أخرى مع نصف كيلو اللحم المفروم وافرميه.
- ثم قومي بإضافة البهار والملح إليها وقلبيها.
- قومي بعمل عصاج اللحم بكيلو من اللحم وضيفي معه الصنوبر والبصل المفروم والقليل من الزيت وقلبيه واتركيه عشر دقائق على النار إلى أن ينضج.
- قومي بتشكيل خليط الأرز السابق إعداده غلى أقراص ثم ضعي بداخلها القليل من عصاج اللحم.
- بعد أن تنتهي من كل الكمية أحضري صينية وضعي بها كور اللحم ثم ضعيها بالفريزر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- أخرجيها من الفريزر وضعيها بداخل وعاء عميق وبه كمية المرق واتركيها لمدة ربع ساعة فقط.
- ثم أخرجيها من الماء وضعيها في صينية مدهونة بالقليل من الزيت.
- أدخليها لفرن متوسط الحرارة إلى أن تنضج تمامًا ويحمر الوجه.
- ضعيها بداخل طبق التقديم بعد أن تنضج ورشي فوقها القليل من البقدونس المفروم ثم قدميها لعائلتك بألف هنا.
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