طريقة عمل برياني الدجاج ثاني أيام رمضان

المواطن - الرياض

من المعروف أن الدجاج يتميز بمذاق رائع ومميز يفضله الصغار والكبار، كما أن الدجاج يمكن أن يقدم بالعديد من الطرق، ومن ضمنها طريقة عمل برياني الدجاج، والذي يعد من ألذ وصفات الدجاج.

المكونات المطلوبة

ثماني قطع من الدجاج أو حسب أعداد أفراد الأسرة. حبة واحدة كبيرة من البصل المفروم. كوب ونصف من الأرز البسمتي. نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل. ثلاث ملاعق من الزيت النباتي. نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل. ملعقة كبيرة ممسوحة من الكركم. ملعقة كبيرة ممتلئة من بهارات البرياني. ربع ملعقة صغيرة من القرفة. نصف ملعقة صغيرة ممسوحة من الحبهان المطحون. نصف ملعقة صغيرة ممسوحة من الكمون. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم. ملح طعام حسب الرغبة. ورقتان من ورق الغار.

طريقة التحضير

قومي بإحضار إناء عميق وضعي به مقدار الزيت واتركيه حتى يسخن، ثم قومي بإضافة له البصل والثوم، ثم قومي بتقليبهم من وقت لآخر حتى يذبل البصل.

ثم قومي بإضافة قطع الدجاج ومعهم الكركم والزعفران والقرفة والزنجبيل وبهرات البرياني والكمون والحبهان والملح والفلفل الأسود وورق الغار.

من الضروري أن تقومي بتقليب كافة هذه المكونات مع بعضها من وقت لآخر حتى يبدأ الدجاج يتغير لونه ويصبح ذهبياً.

ومن بعدها قومي بإضافة الماء للدجاج وتأكدي من أنك قد قمتي بغمره تمامًا، ثم قومي بتغطية الوعاء واتركيه حتى ينضج الدجاج تمامًا.

وفي إناء آخر قومي بوضع مقدار من الماء يناسب مقدار الأرز، مع مراعاة إضافة له الملح والزيت أيضًا.

ومن بعد غليان الماء قومي بإضافة له الأرز واتركيه حتى يصبح ناضج فقط نصف نضوج.

قومي بإبعاد إناء الأرز عن النار وضعي نصف مقدار الأرز في إناء الدجاج مع القيام بتقليبهم مع بعضهم بشكل جيد.

أما عن باقي مقدار الأرز فعليكِ أن تقومي بوضعه على الوجه دون أن تقومي بالتقليب نهائيًا، ثم قومي بوضع الإناء مرة أخرى على النار مع مراعاة تغطية الإناء وتهدئة النار.

من بعد التأكد من نضج الأرز والدجاج تمامًا قومي بتقديم البرياني بأطباق التقديم مع القيام بتزينهم بالقليل من البقدونس الأخضر.

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