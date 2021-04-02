طلب بيتي مارتينيز يُقلق مدرب النصر

المواطن - محمد سمعه

لا تزال إصابة اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز تُقلق المدرب الكرواتي ألين هورفات، مدرب النصر، وذلك في ظل استعدادات العالمي لخوض مباريات مهمة محليًّا وآسيويًّا بالفترة المقبلة.

نجم النصر يرغب في الذهاب إلى الأرجنتين:

وطلب مارتينيز من إدارة العالمي، السماح له بالعودة إلى بلاده خلال الفترة الحالية من أجل الاطمئنان على موضع إصابته وفقًا لـ”الرياضية”.

وأضافت أن مارتينيز أبدى رغبته في عرض ملف إصابته على أحد الأطباء الذين يرتبط معهم بعلاقة شخصية قديمة، لزيادة الاطمئنان على مدى جاهزيته.

سر قلق مدرب العالمي:

وقد يؤدي هذا الأمر لقلق مدرب النصر، الذي كان يرغب في متابعة البرنامج التأهيلي للاعب تحت أنظاره وأمام عينيه، لدراسة مدى جاهزية اللاعب لخوض المباريات بالفترة المقبلة.

وكانت الفحوصات الطبية ذكرت في مارس الماضي، أن مارتينيز يعاني من تمدد في الوتر الخلفي للركبة.

جدير بالذكر أن مارتينيز كان أُصيب في لقاء الأهلي والنصر بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فاز العالمي بثنائية مقابل هدف.

ولم يستطع بيتي، استكمال المباراة حيث تم استبداله في الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني، وسط أنباء عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

يذكر أن أصفر العاصمة يستعد لمواجهة نادي الفيصلي بعد غد الأحد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

شارك الخبر







شارك الخبر