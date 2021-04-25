عمر السومة يخطف الأنظار

المواطن - مروة نبيل

يُقدم المهاجم السوري عمر السومة مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

عمر السومة يتألق:

وأشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي بالمستوى الذي ظهر عليه عمر السومة خلال منافسات النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، بعدما نجح في هز شباك الشرطة العراقي للمرة الأولى.

ولفت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى أن عمر السومة نجح في التسجيل بمرمى 14 ناديًا من أصل 15 لعب ضدها في دوري أبطال آسيا مع الأهلي، حيث يُعد النصر السعودي الفريق الوحيد الذي لم يسجل في شباكه.

الأهلي ينتفض في دوري أبطال آسيا:

وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دوري أبطال آسيا 2021، حيث بدأ مشواره في مرحلة المجموعات بالخسارة أمام الاستقلال الإيراني، قبل أن يتعادل مع الدحيل القطري، ويفوز على الشرطة العراقي مرتين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا 2021 برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الاستقلال الوصيف، فيما يتصدر الدحيل الترتيب برصيد 8 نقاط.

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