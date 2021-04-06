عملاق المدفوعات Stripe يتوسع في الشرق الأوسط 

المواطن-متابعة

قال عملاق المدفوعات الرقمية Stripe سترايب، اليوم الثلاثاء، إنه سيقوم بفتح مكتب في الإمارات، في أول توسع له في منطقة الشرق الأوسط.

ما هو Stripe ؟

وتأسست Stripe سترايب في 2010 على يد الأخوين الإيرلنديين باتريك وجون كوليسون، وتستخدمها الآن ما يربو على 50 شركة، تعالج كل منها ما يزيد عن مليار دولار سنويًا لاستقبال المدفوعات وفواتير العملاء.

ومن بين الشركات التي تستخدم خدمة المدفوعات غوغل وأوبر وأمازون وعملاق الشحن ميرسك، كما أنه هناك عدة شركات تستخدم بالفعل خدماتها في الإمارات، مثل تطبيق إدارة الصالات الرياضية غلوفوكس ومنصة طلب الطعام تشات فود.

وأضافت أنها تدخل السوق بشراكة مع نتورك إنترناشونال، شركة معالجة المدفوعات التي مقرها دبي.

قيمة سترايب السوقية

وقفزت قيمة سترايب الشهر الماضي إلى 95 مليار دولار، بعد أن جمعت رأسمال بفضل ازدهار التجارة الإلكترونية عبر جولة تمويل.

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