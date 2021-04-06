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عملاق المدفوعات Stripe يتوسع في الشرق الأوسط 
تستخدم خدماتها كل من غوغل وأمازون 

عملاق المدفوعات Stripe يتوسع في الشرق الأوسط 

2021/04/06
الساعة 1:58 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, العالم, حصاد اليوم
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عملاق المدفوعات Stripe يتوسع في الشرق الأوسط  عملاق المدفوعات Stripe
المواطن-متابعة

قال عملاق المدفوعات الرقمية Stripe سترايب، اليوم الثلاثاء، إنه سيقوم بفتح مكتب في الإمارات، في أول توسع له في منطقة الشرق الأوسط.

ما هو Stripe ؟

وتأسست Stripe سترايب في 2010 على يد الأخوين الإيرلنديين باتريك وجون كوليسون، وتستخدمها الآن ما يربو على 50 شركة، تعالج كل منها ما يزيد عن مليار دولار سنويًا لاستقبال المدفوعات وفواتير العملاء.

عملاق المدفوعات Stripe يتوسع في الشرق الأوسط  (2)
تطبيق ستريب

ومن بين الشركات التي تستخدم خدمة المدفوعات غوغل وأوبر وأمازون وعملاق الشحن ميرسك، كما أنه هناك عدة شركات تستخدم بالفعل خدماتها في الإمارات، مثل تطبيق إدارة الصالات الرياضية غلوفوكس ومنصة طلب الطعام تشات فود.

وأضافت أنها تدخل السوق بشراكة مع نتورك إنترناشونال، شركة معالجة المدفوعات التي مقرها دبي.

عملاق المدفوعات Stripe يتوسع في الشرق الأوسط  (2)
ستريب

 قيمة سترايب السوقية

وقفزت قيمة سترايب الشهر الماضي إلى 95 مليار دولار، بعد أن جمعت رأسمال بفضل ازدهار التجارة الإلكترونية عبر جولة تمويل.

عملاق المدفوعات Stripe يتوسع في الشرق الأوسط  (2)
ستريب

 


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