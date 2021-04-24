عمليات شؤون الحرمين تستقبل 500 ألف بلاغ

المواطن - مكة المكرمة

استقبلت الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ما يزيد على (500000) نداء وبلاغ إلكتروني وهاتفي منذ العودة التدريجية للمعتمرين والمصلين حتى غرة شهر رمضان المبارك، تنوعت ما بين نداءات وبلاغات لاسلكية واتصالات هاتفية وعبر الرقم الموحد (1966) ورقم الواتساب والبلاغات الإلكترونية الداخلية والخارجية مع الجهات الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

بلاغات إلكترونية:

واستحدثت إدارة العمليات والتحكم والسيطرة العديد من الوسائل التقنية لتوسيع نطاق استقبال البلاغات والملاحظات الميدانية من المسجد الحرام وساحاته ومرافقه منها نظام البلاغات الإلكترونية في الموقع الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والرقم الموحد (1966) ورقم واتساب خاص باستقبال البلاغات الإلكترونية بعدد بلاغات إلكترونية يتجاوز (150000) بلاغ إلكتروني تم رصده منذ العودة التدريجية للمعتمرين والمصلين.

(50) موظفًا ميدانيًّا وإداريًّا:

يقوم بدعم المنظومة الرقابية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالمسجد الحرام أكثر من (50) موظفًا ميدانيًّا وإداريًّا يقومون برصد وتمرير البلاغات الميدانية في غرف العلميات والتحكم والسيطرة بشكل فوري والتأكد من معالجتها في الجهات الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم رمضان المبارك.

وتتم عمليات الرصد الأمني والصحي في غرف عمليات التحكم والسيطرة عبر شاشات المراقبة الميدانية والأجهزة اللاسلكية، حيث يولي القائمون على المنظومة الرقابية في إدارة العمليات والتحكم والسيطرة اهتمامًا كبيرًا بالملاحظات الواردة عن المنظومة الخدمية والإدارية المقدمة للقاصدين باعتبارها عاملًا مهمًّا في تلافي الأخطاء التنظيمية وتحسين جودة منظومة العمل الميداني في المسجد الحرام على مدار العام وتهيئة بيئة صحية ومستوفية لجميع البروتوكولات الوقائية في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

وتسخر عمليات الرئاسة كافة إمكاناتها التقنية والآلية لدعم منظومة الخدمات الصحية المقدمة في المسجد الحرام خلال موسم رمضان المبارك وتطبيق حزم الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية والوقائية؛ حفاظًا على صحة وسلامة المعتمرين والمصلين خلال الظروف الاستثنائية الراهنة.

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