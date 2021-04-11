عودة الحوادث المجهولة في إيران إلى الواجهة

المواطن- متابعة

تعود الحوادث المجهولة في إيران إلى الواجهة، حيث استفاق الإيرانيون اليوم الأحد على حادث في شبكة توزيع الكهرباء في منشأة تخصيب اليورانيوم الموجودة في مفاعل نطنز النووي.

مخالفة جديدة لبنود الاتفاق النووي

ويأتي الحادث بعد ساعات من إعلان إيران بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة في نطنز، تعمل على تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع، إذ دشن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، رسميًا، السبت، سلسلة من 164 جهاز للطرد المركزي من نوع IR6، وتعتبر هذه خطوة من طهران مخالفة جديدة لبنود الاتفاق النووي.

وهذا الحادث الأخير في نطنز ليس الأول من نوعه في هذا المفاعل، ففي يوليو الماضي تعرض لانفجار غامض وصفته السلطات بأنه عملية تخريب تستهدف البرنامج النووي الإيراني.

وقد أشارت أصابع الاتهام الإيرانية حينها إلى إسرائيل بالوقوف وراءه، وقال معهد العلوم والأمن الدولي في ذلك الوقت إن المنشأة التي وقع فيها الحادث عبارة عن مصنع ضخم لإنتاج وتطوير أنواع مختلفة من أجهزة الطرد المركزي الخاصة بتخصيب اليورانيوم.

وجاء انفجار نطنز الذي وقع العام الماضي ضمن سلسلة حوادث استهدفت في مجملها البنية التحتية في إيران، إذ تم الإبلاغ عن نحو 6 حوادث، منها حرائق وانفجارات طالت منشآت مختلفة في البلاد.

ماذا قالت إيران عن حادث نطنز الأخير ؟

وبعثت السلطات الإيرانية رسالة طمأنة سريعة مؤكدة على أن الحادث لم يسفر عن إصابات أو تلوث نووي أو إشعاعي.

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