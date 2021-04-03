غبار وأتربة متوقعة غدًا على الرياض

المواطن - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

أتربة وغبار:

وتوقع مركز الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

سحب ممطرة:

وأوضح المركز أن الحالة تشمل كذلك أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتشمل الأجزاء الساحلية منها. كما تكون السماء غائمة جزئيًّا على شرق ووسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

شارك الخبر







شارك الخبر