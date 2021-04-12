غداً غرة رمضان في هذه الدول وبروناي الأربعاء

المواطن - الرياض

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند إن يوم غد الثلاثاء غرة شهر رمضان رسمياً في العديد من الدول.

وأوضح المسند في تغريدة له عبر تويتر، أن الدول هي (مصر، العراق، لبنان، إندونيسيا، ماليزيا، تركيا، اليمن، تونس).

بروناي الأربعاء:

في سياق آخر، أوضح الفلكي خالد الزعاق أن بروناي أعلنت رسمياً أن الأربعاء 14 أبريل هو أول شهر رمضان المبارك.

رمضان في السعودية:

وكانت المحكمة العليا قد أكدت يوم أمس أنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان وستعقد جلسة مساء اليوم الاثنين ويصدر قرار بهذا الشأن.

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