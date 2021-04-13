غرة رمضان اليوم في معظم الدول العربية.. وغدًا في سلطنة عمان

المواطن - متابعة

أعلنت معظم الدول العربية أن غرة شهر رمضان المبارك يصادف اليوم الثلاثاء 13 إبريل 2021.

السعودية:

وكان الديوان الملكي أعلن يوم الاثنين، نقلًا عن المحكمة العليا بأن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

الإمارات والكويت والبحرين وقطر:

كما أعلنت كل من الإمارات والكويت والبحرين وقطر أن غرة الشهر الكريم يوم الثلاثاء بعد تعذر رؤية الهلال يوم الأحد.

سلطنة عمان:

فيما قالت اللجنة الرئيسية لتحديد أهلة الشهور الهجرية في سلطة عمان بعدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ، وعليه فإن اليوم الثلاثاء هو المكمل لشهر شعبان، ويوم الأربعاء أول أيام شهر رمضان الكريم.

مصر:

وفي مصر قالت دار الإفتاء المصرية، مساء الأحد: إنه وبعد عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، فإن يوم الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، وغرة الشهر الكريم يوم الثلاثاء الموافق 13 إبريل.

تونس:

كما أعلنت تونس بأن الثلاثاء، سيكون أول أيام شهر رمضان، وقال مفتي الجمهورية التونسية: إن الاثنين 12 إبريل 2021 هو تمام الثلاثين من شعبان 1442، وعليه فإن يوم الثلاثاء 13 إبريل 2021 غرة الشهر الكريم.

الأردن:

وفي الأردن تم الإعلان عن أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان، بعد تحري الهلال من قبل لجنة الأهلة في دائرة الإفتاء العام مساء يوم الاثنين 29 شعبان عام 1442هـ الموافق 12 نيسان 2021م.

فلسطين:

كما أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، مساء الاثنين، أن يوم الثلاثاء 13 إبريل/ نيسان 2021 أول أيام شهر رمضان المبارك.

لبنان:

وفي لبنان، أعلنت دار الفتوى أن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وقال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في بيان: لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه فإن الاثنين 12 إبريل/ نيسان هو اليوم المكمل لعدة شهر شعبان 30 يومًا، ويكون الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

الجزائر:

وأعلنت لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، مساء الاثنين، أن الثلاثاء الموافق لـ13 إبريل/ نيسان هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

اليمن:

من ناحيته أعلن وزير الأوقاف والإرشاد اليمني محمد عيضة شبيبة أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان لعام 2021.

العراق:

كما أعلن ديوان الوقف السني في العراق، أن الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، والثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

السودان:

وفي السودان أعلن مجمع الفقه الإسلامي، الاثنين، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، وأن يوم غدٍ الثلاثاء أول أيام الشهر الكريم.

سوريا:

وأعلن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية، الاثنين، أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

تركيا وإندونيسيا وماليزيا:

وأعلنت كل من تركيا وإندونيسيا وماليزيا أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك، بينما بروناي وأستراليا أعلنتا بأن غرة شهر رمضان يوم الأربعاء.

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