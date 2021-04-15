غوارديولا يتألق مع مانشستر سيتي

المواطن - مروة نبيل

نجح مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب غوارديولا في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليحقق المدير الفني الإسباني رقمين مميزين في مسيرته.

غوارديولا يُعادل مورينيو

وتمكن غوارديولا من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ توليه المهمة في 2016، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”

وتُعتبر هذه المرة الثامنة التي ينجح الإسباني غوارديولا في التواجد بالدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا خلال مسيرته التدريبية، ويطمح لتكليل نجاحه وقيادة السيتيزنز لحصد اللقب.

ولفتت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن غوارديولا عادل الرقم القياسي للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو كأكثر مدير فني نجح في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي يتجاوز دورتموند

ولعب بوروسيا دورتموند ضد مانشستر سيتي على ملعب “سيجنال إيدونا بارك”، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، وفاز الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي إلى الدور نصف النهائي من البطولة، ليواجه باريس سان جيرمان الفرنسي الذي نجح في الإطاحة بفريق بايرن ميونيخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الرياضي الماضي.

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