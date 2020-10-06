جوانكا مطلوب في 4 أندية

المواطن - مروة نبيل

ظهر الأرجنتيني كريستيان جوانكا بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال منافسات الموسم المنصرم؛ ما جذب أنظار أكثر من نادٍ إليه.

جوانكا يخطف الأنظار

وأشار الصحافي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن المهاجم الأرجنتيني يملك عدة عروض خلال الفترة الحالية، إلا أن إدارة نادي الشباب لم تحسم أمره حتى الآن.

وقال أحمد العجلان: “مصادر (الجزيرة).. الشباب تلقى 4 عروض لإعارة جوانكا من أندية القادسية والفتح والرائد والفيصلي، والشباب لم يحسم أمره وينتظر لاعبًا أفضل منه ليعيره أو سيبقى”.

ويمتد عقد المهاجم الأرجنتيني كريستيان جوانكا، صاحب الـ27 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب حتى عام 2022، حيث تعاقد معه في 2019، قادمًا من صفوف الاتفاق وتألق مع الليوث.

انطلاقة أفضل الموسم المقبل:

وكانت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان قد حسم العديد من الصفقات المميزة، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل أفضل في الموسم الرياضي المقبل، والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وأنهى الليوث منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم في المركز السابع برصيد 43 نقطة من الفوز في 12 مباراة، والتعادل في 7 مواجهات، والخسارة في 11 لقاء.

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