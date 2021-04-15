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غوميز فرنسي بنكهة سعودية

غوميز فرنسي بنكهة سعودية

2021/04/15
الساعة 6:01 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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غوميز فرنسي بنكهة سعودية غوميز - المصدر @BafGomis
المواطن - مروة نبيل

خطف مهاجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز الأنظار إليه مع بداية شهر رمضان الكريم، بعد معايدته عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

غوميز يهنئ المسلمين

ونشر غوميز صورة له وهو يرتدي جلباباً وشماغاً، ووجه رسالة لمتابعيه باللغة الإنجليزية، وقال: “متمنيًا رمضان سعيدًا ومباركًا لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم.. رمضان مبارك، رمضان كريم”.

غوميز
المهاجم الفرنسي – المصدر @BafGomis

وكعادة تغريدات المهاجم الفرنسي، تفاعلت الجماهير معه، وأعربت عن سعادته بتفاعله مع المجتمع العربي، وأشادوا بحرصه على التهنئة بشهر رمضان الكريم، مؤكدين أنه من أفضل اللاعبين الأجانب الذين تواجدوا في السعودية بأخلاقه داخل وخارج الملعب.

بافيتيمبي غوميز
المهاجم الهلالي يحتفل بالعلم السعودي

الفرنسي يندمج مع الأجواء السعودية

واندمج بافيتيمبي غوميز مع الأجواء في المملكة منذ قدومه إلى الهلال، حيث إنه دائمًا ما يُشيد بالمجتمع والمواطنين، ويتفاعل مع الجماهير سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عند مقابلتهم في الأماكن العامة.

غوميز
محترف الهلال

ويربط المهاجم الفرنسي تألقه في المباريات بتناول القهوة السعودية، حيث يؤكد أنه لا يستطيع الاستغناء عنها، ويفتقدها عند السفر إلى الخارج، كما أنه يحرص على مساندة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

نجم نادي الهلال غوميز
نجم نادي الهلال

ويدعم غوميز الأخضر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حرص على مساندته من المدرجات في مباراته الماضية ضد فلسطين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جوميز ونجله قبل لقاء النصر
المهاجم الفرنسي ونجله


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