غوميز وخربين مرشحان للتألق بآسيا 2021

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن أبرز المهاجمين الذين يدخلون منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021 وهم في حالة جيدة من التألق، وجاء في المقدمة، ثنائي الهلال والوحدة الإماراتي، الفرنسي بافيتيمبي غوميز والسوري عمر خربين.

مهاجمون يستحقون المتابعة في آسيا 2021:

وطرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استفتاء عبر موقعه الإلكتروني الرسمي بشأن المهاجم الذي يتوقع الجمهور أن يسطع نجمه خلال منافسات دوري أبطال آسيا 2021، على أن ينتهي التصويت، مساء الأربعاء، قبل انطلاق مرحلة المجموعات.

ويتنافس مع بافيتيمبي غوميز وعمر خربين على المهاجم المتوقع تألقه، كل من؛ محمد عباس زاده “تراكتور”، بغداد بونجاح “السد” ومايكل أولونغا “الدحيل”، بالإضافة إلى أيمن حسين “القوة الجوية”.

غوميز يخطف الأنظار مع الهلال:

وتحدث الاتحاد الآسيوي عن مهاجم الزعيم، قائلًا: “ساهم الفرنسي بافيتيمبي غوميز بدور كبير في تتويج الهلال بلقب البطولة عام 2019، بعدما سجل 11 هدف في 14 مباراة، ليعلن يومها عن حضوره بقوة في البطولات القارية في آسيا”.

وتابع: “وفي العام التالي قاد غوميز فريقه الهلال إلى استعادة لقب الدوري السعودي من غريمه النصر، وحصل على المركز الثاني في ترتيب الهدافين، أما على المستوى القاري ورغم تسجيله ثلاثة أهداف إلا أن الهلال اضطر للانسحاب من البطولة بسبب حالات كورونا”.

وأضاف: “ويدخل اللاعب السابق في نادي أولمبيك ليون نسخة هذا العام من دوري أبطال آسيا وهو يتصدر ترتيب الهدافين في الدوري السعودي، وبالتالي سيكون في أفضل حالاته لاستعادة التألق في البطولة القارية”.

عمر خربين يتألق:

وقال: “يعتبر السوري عمر خربين من النجوم المعروفين في قارة آسيا، حيث كان فاز بجائزة هداف دوري أبطال آسيا وأفضل لاعب في آسيا عام 2017، عندما قاد نادي الهلال السعودي لبلوغ النهائي، وقد سجل في ذلك العام 7 أهداف في الأدوار الإقصائية من بينها خمسة في مباراتي الدور قبل النهائي أمام بيرسيبوليس الإيراني وهدف في ذهاب النهائي أمام أوروا ريد دايموندز”.

وأردف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقريره عن عمر خربين قائلًا: “وفي تلك الفترة كان اللاعب يتألق أيضًا مع منتخب سوريا، حيث ساهم في تأهل الفريق إلى الملحق الآسيوي في تصفيات كأس العالم 2018”.

واستكمل: “وفقد خربين مقعده في التشكيلة الأساسية لنادي الهلال بعد فترة من الإصابات وانتقاله القصير إلى مصر، حيث لم يشارك في البطولة القارية عام 2019 عندما توج الهلال باللقب، وقد عاد مؤخرًا إلى الإمارات ليلعب مع نادي الوحدة، حيث بدأ يستعيد مستواه المعهود بعدما سجل 6 أهداف في الدوري الإماراتي وهدفًا في الدور التمهيدي للبطولة القارية بمرمى الزوراء العراقي”.

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