فرصة لا تُعوض أمام الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يترقب جمهور نادي الاتحاد، مباراة العميد، أمام نادي الباطن، اليوم الجمعة، وذلك من أجل الصعود لـلصدارة، استغلالًا لمشاركة الهلال الآسيوية، إضافة لـ تأجيل مباراة الهلال والشباب بالدوري حتى السابع من مايو المقبل.

انشغال الهلال آسيويًّا يفيد الاتحاد:

وقبل مباراة اليوم بين الفريقين، يحتل العميد المركز الثالث بـ جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، بعد الفوز على الهلال الجمعة الماضية بالجولة الـ25، بينما يتواجد نادي الباطن بالمركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.

ويسعى نادي الاتحاد لاستغلال مشاركة الهلال بـ دوري أبطال آسيا، وتأجيل لقاء الشباب بالجولة الـ26، للفوز على الباطن والوصول إلى النقطة رقم 48 وتقاسم صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع ناديي الهلال والشباب.

موعد مباراة العميد والباطن:

وستنطلق مباراة العميد والباطن في العاشرة و 10 دقائق من مساء اليوم بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب “الشرائع” بمكة المكرمة.

وسيغيب عن صفوف العميد في لقاء الباطن كل من “مارسيلو غروهي، برونو هنريكي، زياد الصحفي، عبدالإله المالكي وعمر هوساوي”.

وفي سياق آخر، كشف الإعلامي علاء سعيد المقرب من البيت الاتحادي، أن المدافع عمر هوساوي سيغيب عن تدريبات العميد لمدة 14 يومًا، بعد إصابته في منطقة الحوض في مباراة الهلال الأخيرة، بينما لم تُحدد بعد مدة غياب المدافع الصحفي.

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