فرق عمل لدعم أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم بتعليم عسير

المواطن-حسن عسيري-أبها

وجه مدير عام التعليم في منطقة عسير بتشكيل فريق عمل لدعم أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم في رياض الأطفال والطفولة المبكرة في كافة القطاعات للعام الدراسي المقبل، والرد على استفساراتهم وتوضيح مواعيد تسجيل الفئات والمستويات لكل عمر.

التواصل مع فريق الدعم:

وأوضحت مديرة إدارة رياض الأطفال بتعليم عسير فوزية آل عزيز أنه بإمكان أولياء أمور الطلاب التواصل مع فرق الدعم في حال واجهتهم مشاكل أثناء التسجيل أو أي استفسارات أخرى، مشيرة إلى أن الفرق موزعة على مكاتب أبها والعرين وخميس مشيط وأحد رفيدة ووادي ابن هشبل والشعف وبللسمر وبللحمر.

التسجيل مستمر:

يشار إلى أن التسجيل بدأ في مدارس رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل أمس الأربعاء 25/8/1442 ويستمر حتى 7/1/1443هـ من العام المقبل عبر نظام نور هنا.

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