فنجان واحد من القهوة العربية يكفي عند الإفطار

المواطن- محمد داوود- جدة

نصحت أخصائية التغذية زينب فيصل، بعدم الإكثار من تناول القهوة العربية مع التمر عند بدء الإفطار، مبينة أنه يكفي تناول فنجان واحد فقط، إذ يكثر البعض من تناولها بمعدل ٣-٤ فناجين بعد تناول التمر، وهذا من أكبر الأخطاء لأن المعدة لا بد أن تستقبل في البداية وجبة خفيفة متوازنة حتى لا يحدث هناك ارتجاع حمضي بسبب الإكثار من القهوة، والأفضل صحيًا تناول فنجان واحد بعد دقائق معدودة من تناول التمر والماء.

مواد مهيجة للمعدة:

وقالت في تصريحات إلى “المواطن“: تحتوي القهوة على بعض المواد المهيجة للمعدة ولبطانة الأمعاء الدقيقة، مثل الكافيين وبعض الأحماض، وهذا بالتأكيد سيشكل المتاعب لمن يعانون من القرحة والالتهابات المعوية، لذا فإن هذه الفئة الذين يعانون من مشاكل في الهضم بتجنب شرب القهوة وقت الإفطار لتجنب الأعراض المزعجة والتهيجات التي قد تنجم عنها.

القهوة العربية تقاوم النعاس والشهية:

ومضت قائلة: “الاعتدال مطلوب في تناول القهوة العربية في رمضان، فهي مفيدة أيضًا في جوانبها الصحية في تنشيط الجهاز العصبي، وكبح فرط الشهية، كما تمد الجسم بمواد مضادة للأكسدة والتي بدورها تعمل على إزالة الجذور الحرة المسببة للسرطان، كما تقاوم النعاس بسبب وجود مادة الكافيين في مكوناتها، كما تحفز الأنسولين في الجسم وتزيد من كفاءته، إذ توازن مستوياته في الجسم، وبجانب ذلك تحد من إنتاج أنزيمات الكبد، وبذلك تقي الجسم من سرطان الكبد وتليفه، وتقلل فرص الإصابة بالجلطات الدماغية”.

حدوث أرق النوم:

واختتمت أخصائية التغذية زينب بقولها: تختلف أعراض الإكثار المفرط في تناول القهوة العربية خلال فترتي الإفطار إلى السحور من شخص لآخر، منها حدوث الأرق خلال النوم، الشعور بالحرقان في المعدة نتيجة التفاعل مع مواد أخرى، زيادة ظهور أعراض القولون العصبي، تسارع في نبضات القلب، التقليل من قدرة الجسم على امتصاص الحديد.

شارك الخبر







شارك الخبر