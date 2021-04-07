فهد بن جلوي رئيسًا للجنة التعليم الآسيوي

المواطن - الرياض

أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية، اليوم الأربعاء، عن انتخاب المكتب التنفيذي بالمجلس الأولمبي الآسيوي لنائب رئيس اللجنة، الأمير فهد بن جلوي عضوًا بالمكتب التنفيذي ورئيسًا للجنة بالمجلس.

ابن جلوي رئيسًا للجنة التعليم بالمجلس الأولمبي الآسيوي

وانتخب المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي الأمير فهد بن جلوي رئيسًا للجنة التعليم الآسيوية وعضوًا في المكتب للأعوام الأربع المقبلة، خلفًا للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي عُين نائبًا لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.

فهد بن جلوي سعيد بالثقة

وأعرب بن جلوي سعادته بالثقة التي أولاها له المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي برئاسة الشيخ أحمد الفهد الصباح، داعيًا الله عز وجل التوفيق في مهمته والإسهام مع زملائه في لجنة التعليم برفع مستوى التعليم الآسيوي وتحقيق ما يطمح له الشباب الآسيوي.

ووجه شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه للكوادر الرياضية السعودية والوصول بها للمناصب الآسيوية والدولية الهادفة للوصول بالقطاع الرياضي السعودي لأعلى المستويات.

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