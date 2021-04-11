فوائد عصير الجزر في رمضان

المواطن- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية التغذية الدكتورة منيرة باقيس، بتناول عصير الجزر الطازج في مائدة الإفطار بدلًا عن القهوة التي قد تسبب الارتجاع الحمضي عند البعض، وخصوصًا الذين يعانون من الحموضة.

غني بالكالسيوم والبوتاسيوم:

وقالت في تصريحات إلى “المواطن“: إن هناك فوائد عديدة لعصير الجزر لكونه غنيًّا بالكالسيوم والفولات والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين أ، كما يعتبر منخفضًا في السعرات والكربوهيدرات، كما يوفر عصير الجزر أيضًا أصباغ كاروتينويد لوتين وزياكسانثين، والتي تعمل كمضادات للأكسدة في جسم الإنسان، وأيضًا يعتبر الكاروتين المادة الرئيسية في عصير الجزر إذ يحولها الجسم إلى فيتامين أ المضاد للأكسدة.

يحمي الخلايا المناعية:

وأضافت أن لعصير الجزر فوائد صحية عديدة، منها احتواؤه على كميات عالية من العناصر الغذائية التي تفيد العين لوجود فيتامين أ الذي يخفض خطر الإصابة بالعمى وأمراض العيون الأخرى، كما يقوي عصير الجزر الجهاز المناعي، إذ تعمل كل من الفيتامينات A وC الموجودة في عصير الجزر كمضادات للأكسدة وتحمي الخلايا المناعية من أضرار الجذور الحرة.

يعزز صحة القلب:

وتابعت منيرة باقيس أن عصير الجزر مفيد للقلب أيضًا إذ يعزز صحة القلب والأوعية الدموية بفضل تأثيره المضاد للأكسدة، كما يساعد البوليفينول والفيتامينات والمعادن الموجودة في الجزر على تنظيم ضغط الدم، وخفض مستويات الكوليسترول، كما يساعد في تقليل مخاطر إصابة البشرة ببعض الأمراض مثل الطفح الجلدي أو الصدفية، وبالإضافة لدوره في تجميل مظهر البشرة؛ لاحتوائه على فيتامين “ج”، فإنه يساعد في الشفاء السريع من الجروح الخارجية والصدمات النفسية.

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