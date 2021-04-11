فوز وست هام ضد ليستر سيتي بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة وست هام ضد ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق أصحاب الأرض لفوز هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وست هام ضد ليستر سيتي:

وبدأت مباراة وست هام ضد ليستر سيتي التي أُقيمت على ملعب لندن الأولمبي بشكل سريع، حيث ضغط أصحاب الأرض منذ الدقائق الأولى قبل أن ينجح لاعبه المتألق جيسي لينجارد في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 29.

ومنح الهدف أفضلية للاعبي فريق وست هام يونايتد، قبل أن يتمكن لينجارد من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 44، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي بهدفين دون رد.

انتفاضة ليستر سيتي:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح جاردو بوين في تسجيل الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 48، قبل أن ينتفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي بحثًا عن تقليص الفارق.

ونجح النيجيري كيليتشي إهياناتشو في تسجل الهدف الأول عند الدقيقة 70 من خطأ دفاعي، ليستمر الثعالب في الضغط، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني عند الدقيقة 90، لتنتهي مباراة وست هام ضد ليستر سيتي بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 3/ 2.

وبعد مباراة وست هام ضد ليستر سيتي، رفع فريق “المطارق” رصيده إلى 55 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وبفارق نقطة واحدة عن الثعالب أصحاب المركز الثالث.

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