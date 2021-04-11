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فوز وست هام ضد ليستر سيتي بثلاثية
ضمن منافسات الجولة الـ31

فوز وست هام ضد ليستر سيتي بثلاثية

2021/04/11
الساعة 7:44 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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فوز وست هام ضد ليستر سيتي بثلاثية احتفال اللاعبين - المصدر @WestHam
المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة وست هام ضد ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق أصحاب الأرض لفوز هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وست هام ضد ليستر سيتي:

وبدأت مباراة وست هام ضد ليستر سيتي التي أُقيمت على ملعب لندن الأولمبي بشكل سريع، حيث ضغط أصحاب الأرض منذ الدقائق الأولى قبل أن ينجح لاعبه المتألق جيسي لينجارد في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 29.

ومنح الهدف أفضلية للاعبي فريق وست هام يونايتد، قبل أن يتمكن لينجارد من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 44، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي بهدفين دون رد.

 

وست هام ضد ليستر سيتي
احتفال اللاعبين – المصدر @WestHam

انتفاضة ليستر سيتي:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح جاردو بوين في تسجيل الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 48، قبل أن ينتفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي بحثًا عن تقليص الفارق.

ونجح النيجيري كيليتشي إهياناتشو في تسجل الهدف الأول عند الدقيقة 70 من خطأ دفاعي، ليستمر الثعالب في الضغط، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني عند الدقيقة 90، لتنتهي مباراة وست هام ضد ليستر سيتي بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 3/ 2.

 

وست هام
لاعبو وست هام – المصدر @WestHam

وبعد مباراة وست هام ضد ليستر سيتي، رفع فريق “المطارق” رصيده إلى 55 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وبفارق نقطة واحدة عن الثعالب أصحاب المركز الثالث.

وست هام
نتيجة المباراة – المصدر @WestHam


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