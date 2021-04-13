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فيديو.. أصوات أذان المغرب بحناجر الأبطال على الحد الجنوبي

فيديو.. أصوات أذان المغرب بحناجر الأبطال على الحد الجنوبي

2021/04/13
الساعة 7:56 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. أصوات أذان المغرب بحناجر الأبطال على الحد الجنوبي
المواطن - الرياض

تعالت حناجر أبطالنا على الحد الجنوبي وهم يرفعون أذان المغرب الأول من رمضان وهم مرابطون على الحدود يدافعون عن حياض هذا البلد الأمين.

ونشر سناب وزارة الحرس الوطني مقطع فيديو يوثق لقطات من رفع أذان المغرب وإطلاق المدافع إيذانًا بدخول موعد الإفطار.

وقد تفاعل العديد من المواطنين مع هذا المقطع داعين الله أن يثبت جنودنا البواسل في الحد الجنوبي ويسدد رميهم ويجعل النصر حليفهم.

كما أشاد المواطنون ببطولات رجال الأمن في كافة القطاعات وتضحياتهم من أجل سلامة المواطن والمقيم.

 


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