فيديو.. أصوات أذان المغرب بحناجر الأبطال على الحد الجنوبي

المواطن - الرياض

تعالت حناجر أبطالنا على الحد الجنوبي وهم يرفعون أذان المغرب الأول من رمضان وهم مرابطون على الحدود يدافعون عن حياض هذا البلد الأمين.

"أصوات الأذان بحناجر الأبطال"#يحدث_الآن

في سناب وزارة الحرس الوطني pic.twitter.com/4VDYYiG55W — المقدم . محمد العمري (@mohmmad6060) April 13, 2021

ونشر سناب وزارة الحرس الوطني مقطع فيديو يوثق لقطات من رفع أذان المغرب وإطلاق المدافع إيذانًا بدخول موعد الإفطار.

وقد تفاعل العديد من المواطنين مع هذا المقطع داعين الله أن يثبت جنودنا البواسل في الحد الجنوبي ويسدد رميهم ويجعل النصر حليفهم.

كما أشاد المواطنون ببطولات رجال الأمن في كافة القطاعات وتضحياتهم من أجل سلامة المواطن والمقيم.

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