فيديو.. إخلاء محطة قطارات جسر لندن بسبب جسم مشبوه

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أجلت أجهزة الطوارئ في بريطانيا الركاب من محطة قطارات جسر لندن على خلفية اكتشاف جسم مشبوه في أحد القطارات.

وأعلنت شركة قطارات الجنوب البريطانية، على حسابها عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، اليوم الأربعاء، أن إخلاء المحطة جاء كإجراء احترازي، مضيفة أن الأجهزة الطارئة تتعامل مع حادث هناك.

وأكدت شرطة النقل البريطانية عبر تويتر أن إغلاق محطة جسر لندن جاء بعد منتصف نهار اليوم على خلفية ورود بلاغات عن اكتشاف جسم مشبوه على متن أحد القطارات.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الضباط الخبراء يتعاملون مع هذا الجسم من أجل التأكد مما إذا كان يشكل أي خطر، فيما تجمعت الحشود خارج المحطة وبحسب ما ورد شوهدت مروحيات متعددة تحوم فوق المكان.

London bridge evacuated and sniffer dogs are being walked around. pic.twitter.com/xSddUuqmfY

— Tom Wright (@TomWright94) April 21, 2021