فيديو.. إخلاء محطة قطارات جسر لندن بسبب جسم مشبوه

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أجلت أجهزة الطوارئ في بريطانيا الركاب من محطة قطارات جسر لندن على خلفية اكتشاف جسم مشبوه في أحد القطارات.

وأعلنت شركة قطارات الجنوب البريطانية، على حسابها عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، اليوم الأربعاء، أن إخلاء المحطة جاء كإجراء احترازي، مضيفة أن الأجهزة الطارئة تتعامل مع حادث هناك.

وأكدت شرطة النقل البريطانية عبر تويتر أن إغلاق محطة جسر لندن جاء بعد منتصف نهار اليوم على خلفية ورود بلاغات عن اكتشاف جسم مشبوه على متن أحد القطارات.

مروحيات وكلاب بوليسية

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الضباط الخبراء يتعاملون مع هذا الجسم من أجل التأكد مما إذا كان يشكل أي خطر، فيما تجمعت الحشود خارج المحطة وبحسب ما ورد شوهدت مروحيات متعددة تحوم فوق المكان.

London bridge evacuated and sniffer dogs are being walked around. pic.twitter.com/xSddUuqmfY — Tom Wright (@TomWright94) April 21, 2021

واحدة من أكثر مراكز النقل ازدحامًا في لندن

وقال مشغلو القطارات الجنوبية والجنوبية الشرقية إن القطارات لا تتوقف في المحطة، وهي واحدة من أكثر مراكز النقل ازدحامًا في لندن، الأمر الذي أدى إلى اضطراب كبير بين مستخدمي مترو الأنفاق وفي حركات المرور أيضًا.

وكتب أحد مستخدمي تويتر: مشاهد غريبة في لندن، تقوم الشرطة في كل مكان بإخلاء المحطة وإجبار الناس على الخروج من المنصات، ذلك بينما أبلغ شخص آخر عن رؤية الشرطة المسلحة، بينما رصد آخرون كلاب بوليسية.

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