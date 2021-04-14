فيديو.. الشيخ العيسى يوضح العلاقة بين صيام رمضان وتقوى الله

كشف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس مجلس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى العلاقة بين صيام رمضان وتقوى الله .
تأثير الصيام على السلوك وكيف يصل المؤمن للمعاني السامية لهذه العبادة؟@MhmdAlissa@MWLOrg
تابع جميع الحلقات على ShahidVIPhttps://t.co/BlzAOxjfXv#رمضان_يجمعنا#MBC1 pic.twitter.com/E611ZN37A8
— بالتي هي أحسن (@hiaahsanshow) April 14, 2021
تأثير رمضان في سلوكيات المسلم
وقال الشيخ العيسى في حلقة اليوم من برنامج “بالتي هي أحسن” على قناة MBC1 إن الصيام مثل بقية العبادات يؤثر على سلوك المسلم بشكل إيجابي فبالرغم من أن الصيام يمنع المسلم من الطعام والشراب إلا أن المسلم يفرح بهذا الشهر ويحزن على فراقه لذلك جبر الله خاطرهم بأن شرع لهم عيد الفطر في نهاية رمضان.
د. محمد العيسى يبيّن العلاقة بين تقوى الله والصيام@MhmdAlissa@MWLOrg
تابع جميع الحلقات على ShahidVIPhttps://t.co/BlzAOxjfXv#رمضان_يجمعنا#MBC1 pic.twitter.com/woTltCujRt
— بالتي هي أحسن (@hiaahsanshow) April 14, 2021
الصوم والتقوى
وتابع الشيخ العيسى أن شغف المسلمين يزيد في رمضان لأنهم يؤدون ركنًا مهمًا من أركان الإسلام مصداقًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ” من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه”.
وحول التقوى والعلاقة مع الصيام قال الشيخ العيسى إن الصيام هو تربية على الصبر يؤثر في السلوك الإيماني الذي يؤثر بدوره في اكتساب التقوى.
عن برنامج بالتي هي أحسن
يذكر أن البرنامج يعرض عند الساعة 4 بتوقيت السعودية، ويناقش قضايا متنوعة بطرح سلس لاقى نجاحًا كبيرًا في الموسم الأول الذي عرض في شهر رمضان الماضي.
وتصدّر برنامج “بالتي هي أحسن“: لائحة البرامج الدينية الأكثر متابعةً على المحطات الفضائية في العالم العربي، إذ تميّز بطرح عميق ورصين متناولًا كافة قضاياه بوضوح وشفافية في قالب ومحتوى عصري بعيد عن الطرح التقليدي.
ويوجه “بالتي هي أحسن” رسائل للمسلمين في كل مكان، ويناقش بجرأة وتجرّد القضايا الإسلامية المعاصرة؛ فيعيد تعريف مصطلح الأقليات والجاليات الإسلامية، ويشرح سبب تصاعد وتعقيد ظاهرة الإسلاموفوبيا وسوء الكفاءة في التصدي لها.
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