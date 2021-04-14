فيديو.. الشيخ العيسى يوضح العلاقة بين صيام رمضان وتقوى الله

المواطن - الرياض

كشف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس مجلس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى العلاقة بين صيام رمضان وتقوى الله .

تأثير رمضان في سلوكيات المسلم

وقال الشيخ العيسى في حلقة اليوم من برنامج “بالتي هي أحسن” على قناة MBC1 إن الصيام مثل بقية العبادات يؤثر على سلوك المسلم بشكل إيجابي فبالرغم من أن الصيام يمنع المسلم من الطعام والشراب إلا أن المسلم يفرح بهذا الشهر ويحزن على فراقه لذلك جبر الله خاطرهم بأن شرع لهم عيد الفطر في نهاية رمضان.

الصوم والتقوى

وتابع الشيخ العيسى أن شغف المسلمين يزيد في رمضان لأنهم يؤدون ركنًا مهمًا من أركان الإسلام مصداقًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ” من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه”.

وحول التقوى والعلاقة مع الصيام قال الشيخ العيسى إن الصيام هو تربية على الصبر يؤثر في السلوك الإيماني الذي يؤثر بدوره في اكتساب التقوى.

عن برنامج بالتي هي أحسن

يذكر أن البرنامج يعرض عند الساعة 4 بتوقيت السعودية، ويناقش قضايا متنوعة بطرح سلس لاقى نجاحًا كبيرًا في الموسم الأول الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وتصدّر برنامج “بالتي هي أحسن“: لائحة البرامج الدينية الأكثر متابعةً على المحطات الفضائية في العالم العربي، إذ تميّز بطرح عميق ورصين متناولًا كافة قضاياه بوضوح وشفافية في قالب ومحتوى عصري بعيد عن الطرح التقليدي.

ويوجه “بالتي هي أحسن” رسائل للمسلمين في كل مكان، ويناقش بجرأة وتجرّد القضايا الإسلامية المعاصرة؛ فيعيد تعريف مصطلح الأقليات والجاليات الإسلامية، ويشرح سبب تصاعد وتعقيد ظاهرة الإسلاموفوبيا وسوء الكفاءة في التصدي لها.

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