فيديو.. #تعرف_وساهم من مركز الملك سلمان للإغاثة أسهل طريقة للتبرع

المواطن- الرياض

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدمة تعرف وساهم، التي يمكنك من خلالها إيصال تبرعك بطريقة سهلة وبسيطة.

بوابة التبرع الإلكتروني:

وعبر مقطع فيديو شرح المركز طريقة التبرع عبر الخدمة وهي من خلال الدخول إلى بوابة التبرع الإلكتروني ثم اختيار قطاع التبرع.

اختبار بند التبرع:

ويمكنك اختيار بند تبرع عام للمركز، وهنا يجب تحديد الدولة التي تريد أن يتوجه لها التبرع والمبلغ، كما يمكنك اختيار قطاع التبرع الموجه لبرنامج محدد من البرامج الإنسانية التي يدعمها المركز، وما عليك سوى تحديد البرنامج المراد والمبلغ وتتم العملية.

التحويلات البنكية والرسائل النصية:

وأشار المركز عبر الفيديو إلى أن هناك خيارات أخرى للتبرع مثل التحويلات البنكية على حساب المركز أو الرسائل النصية من جميع شبكات الاتصالات عن طريق إرسال رقم قيمة التبرع لـ رقم 5565 أو عبر منصة إحسان.

لا رسوم على قيمة التبرع:

يشار إلى أن المركز لا يستقطع أي رسوم من قيمة التبرع.. وعليه فإن تبرعك يصل للمستفيدين كاملًا دون نقصان.

مركز الملك سلمان للإغاثة:

ومركز الملك سلمان للإغاثة هو مركز سعودي مخصص للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية، تأسس في 27 رجب 1436هـ بتوجيه من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويقوم المركز بعملية التنسيق مع المنظمات والهيئات العالمية، بهدف تقديم المساعدات للمحتاجين في العالم.

برامج ومبادرات إنسانية:

كما نفذ المركز عددًا من البرامج والمبادرات الإنسانية بهدف إيصال المساعدات الإغاثية للمستفيدين منها في العالم، واستفادت أكثر من 37 دولة حول العالم من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية التي يقدمها المركز بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين.

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