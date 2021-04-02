فيديو.. حيلة خبيثة لـ سرقة حقيبة وجوال سيدة عجوز

المواطن- متابعة

كشف مقطع فيديو عن حيلة خبيثة تمكن من خلالها لص من سرقة جوال وحقيبة يد سيدة عجوز في موقف سيارات أمام مركز تجاري.

ويظهر الفيديو كيف تمكن لص من تشتيت انتباه سيدة عجوز لسرقة شيء من سيارتها، حيث دفع اللص عربة تسوق لتصطدم بسيارة العجوز من الخلف، فيما أسرع اللص بالاختباء تحت شاحنة متوقفة.

اللص ينتهز فرصة انشغال السيدة

وعندما حاولت السيدة التحرك بالسيارة للخلف، ظلت عربة التسوق ملتصقة بها ربما بسبب انحدار الأرض، وكانت العربة واضحة للسيدة، التي اضطرت في النهاية إلى النزول من سيارتها وهو بالضبط ما أراده اللص، الذي انتهز فرصة انشغال المرأة بإبعاد عربة التسوق وفحص سيارتها، فأسرع بفتح باب السيارة وسرقة ما يبدو أنه جوال أو كيس نقود، وعاد للاختباء تحت الشاحنة.

وينتهي الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة بموقف السيارات، بالسيدة وهي تركب سيارتها وتغادر، وفي حين لم يكشف صاحب الفيديو، متى ولا أين تم التقاطه، لكنه كشف كيف يشتت اللصوص انتباه ضحاياهم من أجل السرقة.

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