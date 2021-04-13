فيديو.. دعاء الشيخ ياسر الدوسري من بيت الله الحرام ليلة 2 رمضان

المواطن - مكة المكرمة

أظهر مقطع فيديو دعاء الشيخ ياسر الدوسري من بيت الله الحرام في مكة المكرمة ليلة 2 رمضان.

ضوابط الحصول على تصريح العمرة والزيارة:

وكان مصدر مسؤول في وزارة الحج والعمرة، صرح في وقت سابق اليوم بأنه انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين على خدمتهم مع تزامن قرب شهر رمضان المبارك، فقد تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة وفق الضوابط التالية:

يتم منح تصاريح العمرة

يتم حجز تصاريح أداء مناسك العمرة

يجب عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.

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