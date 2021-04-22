فيديو.. رجل يخاطر بحياته لإنقاذ طفل أفلت من يد أمه الضريرة

المواطن- متابعة

أفلت طفل صغير لم يتعد عمره 6 سنوات من يد أمه الضريرة بعد أن أخطأت باتجاه السير وانحرفت نحو حافة الرصيف بمحطة قطار في منطقة مومباي، ليسقط الطفل لحظة دخول القطار.

فيديو يوثق بطولة نادرة

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد وثق مقطع فيديو التقطته كاميرات مراقبة بمحطة فانغاني التابعة لمنطقة مومباي، ونشرته وزارة النقل الهندية، لحظة سقوط الطفل عند دخول القطار المحطة.

ويظهر الفيديو موظف السكك الحديدية، مايور شيلكه وهو يركض بسرعة لمسافة 30 متراً بين القضبان، ثم يخاطر بحياته بشجاعة استثنائية وينقذ طفلاً من أمام عجلات القطار، ويصعد بعدها فوق الرصيف لحظة مرور القطار أمامه.

8 ثوانٍ فارقة

وكان تدفق الأدرينالين في جسد العامل أسرع من سرعة القطار، حيث استغرق ركضه مسافة 30 مترًا وإنقاذ الطفل ثم رفعه للرصيف ثم خروجه هو بنفسه، 8 ثوانٍ فقط، الأمر الذي استحق إشادة واسعة لبطولة هذا الرجل.

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