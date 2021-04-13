فيديو.. سرقة أضخم أرنب في العالم !

المواطن- متابعة

سرقت مجموعة من اللصوص أضخم أرنب في العالم من حظيرة في مدينة ستولتون بمقاطعة ورسترشاير، بريطانيا، وقد أعلنت مالكته عن مكافأة لمن يتمكن من إعادته إليها.

الشرطة البريطانية تتدخل

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، تعتقد الشرطة أن الأرنب العملاق، الذي يبلغ طوله 129 سم ويُسمى داريوس، قد سُرق من حظيرة في حديقة منزل صاحبته ليلة السبت.

وقال متحدث باسم الشرطة: نحن نناشد الجميع بالإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالأرنب بعد سرقته من منزله.

مكافأة لمن يستطيع العثور عليه

وأعلنت مالكة الأرنب آنيت إدواردز، عن مكافأة قدرها ألف جنيه إسترليني (5160 ريالاً) مقابل عودة حيوانها الضخم، المسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2010 لكونه الأكبر من نوعه.

وأعربت السيدة آنيت عن أسفها لفقدان الأرنب، وقالت إنه يوم حزين للغاية، وطالبت من الذين سرقوا داريوس إعادته إليها، قائلة عبر حسابها على تويتر: أرجوكم، أعيدوه إلى حظيرته.

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