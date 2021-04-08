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فيديو.. سيدة تجاوزت 100 عام تهزم كورونا مرتين
أُصيبت بالوباء مرتين في عام واحد 

فيديو.. سيدة تجاوزت 100 عام تهزم كورونا مرتين

2021/04/08
الساعة 2:11 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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فيديو.. سيدة تجاوزت 100 عام تهزم كورونا مرتين ، كارمن هيرنانديز
المواطن- متابعة

تلقت السيدة الكولومبية، كارمن هيرنانديز، البالغة 104 أعوام، ترحيبًا حارًا من الأطباء بعد أن تعافت من إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية في أقل من عام.

أُصيبت بـ كورونا مرتين في عام واحد 

واصطف الأطباء والممرضون وطاقم أحد مستشفيات كولومبيا على طول الممرات أثناء نقل السيدة كارمن إلى خارج المستشفى الذي قضت فيه 21 يوماً، وكان قد تم تشخيصها بكوفيد-19 لأول مرة في يونيو من العام الماضي وتم علاجها في دار رعاية المسنين في سان خوسيه الذي تعيش فيه منذ 25 عاماً.

فيديو.. سيدة تجاوزت 100 عام تهزم كورونا مرتين

ثم تم تشخيص إصابة كارمن بكورونا للمرة الثانية في مارس، ودخلت إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى جامعة سان رافائيل دي تونغا في مدينة تونغا، وبعد شفائها نقلت في سيارة إسعاف إلى دار الرعاية الذي تعيش فيه.

فيديو.. سيدة تجاوزت 100 عام تهزم كورونا مرتين
، كارمن هيرنانديز

ناجية من السرطان 

وفي الواقع لم يقتصر الأمر على هزيمة كارمن على لكورونا مرتين فحسب، بل تعافت أيضا من سرطان الجلد، وقد وُلدت هذه السيدة في مدينة تونغا في 14 يوليو 1916 ولديها ابنة تبلغ من العمر نحو 70 عامًا، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

فيديو.. سيدة تجاوزت 100 عام تهزم كورونا مرتين
، كارمن هيرنانديز

فيديو.. سيدة تجاوزت 100 عام تهزم كورونا مرتين


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