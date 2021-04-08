فيديو.. سيدة تجاوزت 100 عام تهزم كورونا مرتين

المواطن- متابعة

تلقت السيدة الكولومبية، كارمن هيرنانديز، البالغة 104 أعوام، ترحيبًا حارًا من الأطباء بعد أن تعافت من إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية في أقل من عام.

أُصيبت بـ كورونا مرتين في عام واحد

واصطف الأطباء والممرضون وطاقم أحد مستشفيات كولومبيا على طول الممرات أثناء نقل السيدة كارمن إلى خارج المستشفى الذي قضت فيه 21 يوماً، وكان قد تم تشخيصها بكوفيد-19 لأول مرة في يونيو من العام الماضي وتم علاجها في دار رعاية المسنين في سان خوسيه الذي تعيش فيه منذ 25 عاماً.

ثم تم تشخيص إصابة كارمن بكورونا للمرة الثانية في مارس، ودخلت إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى جامعة سان رافائيل دي تونغا في مدينة تونغا، وبعد شفائها نقلت في سيارة إسعاف إلى دار الرعاية الذي تعيش فيه.

ناجية من السرطان

وفي الواقع لم يقتصر الأمر على هزيمة كارمن على لكورونا مرتين فحسب، بل تعافت أيضا من سرطان الجلد، وقد وُلدت هذه السيدة في مدينة تونغا في 14 يوليو 1916 ولديها ابنة تبلغ من العمر نحو 70 عامًا، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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