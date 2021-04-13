فيديو.. علاقة غريبة بين قبيلة في المحيط الهادئ والأمير فيليب

المواطن - متابعة

تناولت قناة “الغد”، تقريرًا مصورًا، بثته عبر شاشتها الفضائية، عن علاقة غريبة بين قبيلة في المحيط الهادئ والأمير الراحل فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

قبيلة يوهنانين:

وأشار التقرير إلى أن قبيلة يوهنانين، التي تعيش في جزيرة نائية بالمحيط الهادي، بدأت حدادها الذي سيستمر لأسابيع، على الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

كما أكد التقرير، أن أفراد القبيلة، يعتبرون الراحل له مكانة خاصة، وعرفت القبيلة التي تقطن جزيرة تانا، بخبر وفاة الأمير فيليب، من امرأة من منتجع قريب، ليبدؤوا حدادهم ونحيبهم على الراحل.

مراسم حداد:

وقامت القبلية بذبح الحيوانات وإعداد موائد طعام ورفع صوره في كل مكان في الجزيرة، في مراسم حداد للأمير فيليب بعيدًا عن بريطانيا، ووسط جزيرة تانا في جنوب المحيط الهادئ.

وبدأت العلاقة بين الأمير فيليب والقبيلة في السبعينيات عندما زار الأمير دولة فانواتو التي عرفت آنذاك باسم نيو هبريدز.

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