فيديو.. قبضة الأمن تطيح بمرتكبي جرائم سلب وسرقة ودهس

المواطن - الرياض

قبضت الجهات الأمنية خلال الأيام الماضية على العديد من الخارجين عن القانون والمخالفين، ومنهم 4 أشخاص نفذوا جرائم سرقة معدات ومواد بناء وقواطع كهربائية ونحاسية من مواقع عدة في الرياض.

سلب وسرقة:

كما قبضت على 3 مواطنين سرقوا مركبات لاستخدامها في جرائم السلب منتحلين صفة رجال الأمن في الرياض، وكذلك مواطنَين سرقا عملاء البنوك عبر وضع أداة حديدة وسرقة المبالغ بعد مغادرة العميل.

دهس:

كما قبضت الجهات الأمنية على مواطن اعتدى على آخر بدهسه عمدًا والاعتداء عليه بسلاح أبيض؛ ما تسبب في وفاته نتيجة خلاف شخصي بينهما، فيما تم القبض على شخص يحمل سلاح أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمية إرهابية في حرم المسجد الحرام بمكة المكرمة.

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