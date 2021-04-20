فيسبوك ينافس Clubhouse بساوندبايتس ومؤثرات صوتية

المواطن_متابعة

أعلنت شركة فيسبوك بشكل رسمي عن خدمة Rooms وهي الخدمة المنافسة لـ Clubhouse بحيث يستطيع المستخدمون عمل غرف صوتية ومشاركة رسائل صوتية وسيتم توفرها في الصيف.

وأكدت الشركة أنهم يعملون أيضاً على إضافة ميزة البودكاست على تطبيق فيسبوك وستعمل حتى لو كان التطبيق في الخلفية.

ساوندبايت ومؤثرات صوتية

وقال رئيس أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم إن فيسبوك تخطط لتدشين خصائص في الشهور المقبلة منها مقاطع صوتية قصيرة تسمى “ساوندبايتس” وطرح وسائل لإنتاج مؤثرات صوتية أو تحسين جودة الصوت.

وقالت فيسبوك في منشور إنها ستبدأ في تجربة غرف صوتية حية ستنطلق في الصيف.

وقال زوكربيرج إن فيسبوك تتطلع للتعامل “مع الصوتيات كوسيلة رئيسية بنفس الطريقة التي نعامل بها الصور والفيديو”.

وأظهر النمو السريع لتطبيق كلوب هاوس الذي لم يتجاوز عمره العام إمكانات خدمات الدردشة الصوتية.

ويواجه التطبيق الذي لم يطرح على نظام التشغيل أندرويد بعد منافسة من شركات عديدة.

طرح تطبيق هوت لاين

وفي وقت سابق، كانت فيسبوك قد أعلنت عن طرح تطبيق “هوت لاين” الجديد كمنافس لكلوب هاوس.

ووفق موقع “ذا نكست ويب”، تم تطوير التطبيق بمعرفة قسم اختبار المنتجات الحديثة بفيسبوك، وهو القسم الذي عادة ما يطرح التطبيقات الجديدة التابعة للشركة.

ومن السمات المتوفرة في تطبيق “هوت لاين” وتميزه عن تطبيق “كلوب هاوس”، أنه يدعم مشاركة مقاطع الفيديو عبره.

شارك الخبر







شارك الخبر