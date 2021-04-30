قبرص تفتح حدودها أمام السياح السعوديين المحصنين

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال وزير السياحة في قبرص، سافاس بيرديوس، إنه اعتبارًا من 10 مايو فصاعدًا، ستكون الحدود مفتوحة للسياح الذين تم تحصينهم بالكامل ضد فيروس كورونا دون قيود.

وتابع أنه سيُسمح للسياح من 65 دولة بالدخول إلى قبرص بشرط تناولهم جرعتين اللقاح المضاد لـ كوفيد-19، مضيفًا: سنبلغ شركاءنا في الخارج أنه اعتبارًا من 10 مايو، يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل من 65 دولة القدوم إلى قبرص دون اختبارات كوفيد ودون خضوعهم للحجر الصحي، حتى لو كانوا على اتصال وثيق بالحالات المؤكدة، بحسب موقع cyprus-mail نقلًا عن وكالة الأنباء القبرصية.

السعودية ضمن الدول المعفاة

ويتعلق الإعفاء بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، والسعودية والنرويج وأيسلندا وسويسرا وأرمينيا والبحرين وبيلاروسيا وكندا ومصر وجورجيا والأردن والكويت ولبنان وقطر وروسيا وصربيا وأوكرانيا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

الإغلاق الثالث في قبرص

وجاءت تعليقات بيرديوس في الوقت الذي دخلت فيه بلده في إغلاقها الثالث يوم الاثنين في محاولة لوقف انتشار العدوى التي تهدد النظام الصحي، ومن المتوقع رفع الإغلاق في 10 مايو.

وأوضح بيرديوس أن بلده ستقبل شهادة اللقاح دون إجراء مسوحات وانتظار النتائج السلبية، كل ما على المسافر فعله هو تلقي الجرعتين من اللقاح أو جرعة واحدة من اللقاح الفردي الخاص بجونسون آند جونسون.

ويجب على المسافر تحميل شهادته على جواز السفر وملء النموذج، سيتم فحص النموذج أثناء المغادرة والوصول.

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