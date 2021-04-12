قدرة الرس تُدشن جود بالموجود مع حزمة برامج متنوعة

المواطن - الرس

دشن رئيس مجلس إدارة قدرة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الرس صباح هذا اليوم بمقر الجمعية الحملة الرمضانية “جود بالموجود” والتي تعتمد على إبراز مناشط الجمعية وأهدافها التي من شأنها المساهمة في دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة مجتمعياً من خلال التعريف بقدراتهم ومنجزاتهم عبر الأركان المخصصة.

حزمة برامج:

وتأتي الحملة بحزمة من البرامج الهادفة وتسعى من خلالها لسد احتياج مستفيديها وتحقيق متطلباتها الصحية والمجتمعية، وتنطلق الحملة من خلال المولات التجارية وبرامج التواصل الاجتماعي ومن خلال بث عدد من الفيديوهات القصيرة واللوحات الدعائية بأماكن متفرقة من المحافظة واشتملت على عدد من البرامج (الصيدلية وتُعنى بتوفير المستلزمات الطبية والصحية للمستفيدين – اخدمني ويقوم هذا البرنامج على إيصال المستفيدين وأسرهم عبر مركبات مخصصة – صيانة العربات والأسرة بشكل مجاني للمستفيدين – وصرف المستحقات المالية للمستفيدين حسب فئاتهم المدرجة في نظام الجمعية الصدقات والزكاة).

مبادرات:

وقال رئيس مجلس الإدارة محمد بن صالح العوفي إن الحملة تعتبر أحد المبادرات التي تقودها الجمعية ضمن سلسلة سابقة من المبادرات والحملات التي أطلقتها جمعية قدرة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مثمناً الدعم الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة للأشخاص ذوي الإعاقة، معرباً في الوقت ذاته عن شكره لجميع المساهمين والداعمين للجمعية.

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