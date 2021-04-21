قصة إشهار سيرجيو ريكاردو لإسلامه برمضان

المواطن - مروة نبيل

عادة ما يرتبط شهر رمضان بذكريات خاصة للاعبي كرة القدم، ويُعد من أبرز المواقف الخاصة بنجم الاتحاد والهلال والأهلي السابق، البرازيلي سيرجيو ريكاردو هو إشهار إسلامه خلال الشهر المبارك.

الحمدالله والشكر لله

الكابتن سيرجيو ريكاردو اللاعب البرازيل الشهير نجم وهداف نادي الاتحاد

يعتنق الإسلام

ويشهد بأن لا أله الا الله ويشهد بأن محمد رسول الله

جاء لزيارة جده في رمضان فدخل الإسلام

اليوم الأربعاء 17 رمضان 1440

دعواتكم للكابتن سيرجيو بكل خير pic.twitter.com/RHCsHiQmpN — محمد سويد (@MohammedSawid) May 22, 2019

سيرجيو ريكاردو يُشهر إسلامه بالسعودية في رمضان

وفاجأ سيرجيو ريكاردو الجماهير، وأشهر إسلامه رسميًا خلال شهر رمضان عام 2019، حيث استغل زيارته إلى جدة هذه الفترة، وأعلن اعتناقه الإسلام خلال تواجده مع نجم الاتحاد السابق، محمد سويد.

وأكد النجم البرازيلي آنذاك أنه أنهى علاقته بديانته السابقة واعتنق الإسلام، معربًا عن سعادته بهذا القرار الذي يُعتبر أفضل قرار اتخذه في حياته.

وعن سبب إشهار إسلامه، صرح سيرجيو ريكاردو بعد ذلك قائلًا: “لطالما أحببت الدين الإسلامي خلال تواجدي بالسعودية، وسعدت بالذهاب إلى مكة المكرمة، واعتناقي للإسلام جاء في هذا التوقيت بهداية من الله عز وجل”.

سيرجيو يتألق في الملاعب السعودية

ويملك سيرجيو ريكاردو مسيرة احترافية مميزة في الملاعب السعودية، حيث لعب في صفوف الأهلي وتُوج معه بلقب كأس ولي العهد عام 1998، ثم احترف في الهلال وفاز معه بالبطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري 2000.

وانتقل البرازيلي ريكاردو صاحب الـ48 عامًا، بعد ذلك إلى صفوف فريق الاتحاد وتوج معه بلقب دوري خادم الحرمين الشريفين عام 2003، ولعب في فريقي الوحدة والرائد، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع معهما.

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