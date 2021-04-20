قطيع أفيال يقتل صيادًا بطريقة وحشية بجنوب إفريقيا

المواطن- متابعة

لقي صياد يقوم بأعمال الصيد الجائر حتفه تحت أقدام قطيع من الفيلة في متنزه كروغر الوطني بجنوب إفريقيا، بحسب شبكة CNN الأمريكية.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فقد قالت هيئة الحدائق الوطنية في جنوب إفريقيا: إن ذلك الصياد كان برفقة شخصين آخرين قبل أن يتم اكتشاف أمرهم من قبل عناصر أمن المتنزه الذين سارعوا إلى مطاردتهم، لكن خلال فرارهم دخل أولئك الرجال في منطقة لقطعان من الأفيال التي هاجت عند رؤيتهم؛ مما دفعها إلى مهاجمتهم ودهس أحدهم حتى الموت تحت أقدامهم، فيما أصيب آخر في عينه وجرى اعتقاله، بينما لا يزال البحث جاريًا عن الشخص الثالث.

وقد عثر حراس الحديقة على بندقية وفأس ومواد أخرى كانت بحوزة الصيادين الثلاثة.

وحث المدير التنفيذي لمتنزه كروغر، غاريث كومان، أولئك الذين يعيشون في الجوار على المساعدة وتقديم أي معلومات تساعد في القبض على من يقومون أو يسعون لأعمال صيد غير مشروعة في المحمية الكبيرة التي تصل مساحتها إلى نحو 19 ألف كيلومتر مربع.

وقال كومان: لقد ذهبت حياته سدى، ومن خلال الانضباط والعمل الجماعي والمثابرة سنتمكن من المساعدة في وقف موجة الصيد الجائر التي تستهدف قطعان الفيلة ووحيد القرن.

قتل عشرات الآلاف من الأفيال بسبب الأنياب:

ويُذكر أن متنزه كروغر هو واحد من وجهات رحلات السفاري الرئيسية في جنوب إفريقيا، وهو أحد أكبر محميات الصيد في القارة، ويمتاز بوفرة الفيلة والأسود ووحيد القرن والفهود والجاموس، وعلى الرغم من الحظر الدولي على تجارة العاج، إلا أنه يتم قتل عشرات الآلاف من الفيلة كل عام للحصول على أنيابها.

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