قمة الزمالك والأهلي تمنح عواد الفرصة

المواطن - مروة نبيل

تسبب قمة الزمالك والأهلي بالأمس في مطالبة جماهير الفريق الأبيض بمنح حارس المرمى محمد عواد الفرصة والمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

الأبيض يخسر قمة الزمالك والأهلي:

وأُقيمت بالأمس قمة الزمالك والأهلي المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم، وانتهت بتحقيق المارد الأحمر لفوز هام بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد القمة، رفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من 12 مباراة، فيما واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تصدر الترتيب برصيد 33 نقطة، إلا أنه خاض 15 لقاءً.

أخطاء حراس المرمى قد تمنح عواد الفرصة

وحمل النقاد الرياضيون والجماهير محمود عبدالرحيم جنش مسؤولية هزيمة الأبيض في مباراة الزمالك والأهلي بالأمس، بعدما استقبل هدفين من محمد شريف من تسديدتين، كان يستطيع التصدي لهما.

وعاد جنش إلى المشاركة في المباريات بعد الأخطاء التي وقع فيها محمد أبو جبل، والتي كان آخرها في مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في بطولة كأس مصر، بعد تلقيه هدفًا من تسديدة ضعيفة.

ويتبادل محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبو جبل حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ فترة، وذلك بعد ابتعاد محمد عواد عن المشاركة منذ مباراة طلائع الجيش ضمن منافسات الدور الأول من الدوري المصري الموسم الماضي.

وفشل محمد عواد في المشاركة بأي مباراة بعد ذلك، إلا أن أخطاء جنش وأبو جبل خاصة في قمة الزمالك والأهلي فتحت المجال أمامه من أجل العودة مرة أخرى ومنحه فرصة جديدة، أملًا في تحسن نتائج الفريق.

وسبق أن طلب محمد عواد الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في أكثر من مناسبة، وتلقى عرضًا من الباطن، إلا أن إدارة الأبيض رفضت، ليستمر الحارس في صفوفه حتى الآن.

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