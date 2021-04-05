قمر الدين أشهر عصير يتصدر الموائد الرمضانية وهذه فوائده

المواطن- محمد داوود- جدة

يعد عصير قمر الدين من أشهر العصائر التي تتزين بها الموائد الرمضانية، إذ إن لهذا المشروب نكهة خاصة في الشهر الفضيل، ويتم إعداده من المشمش الذي يحتوي على فوائد مهمة لصحة الإنسان ووقايته من عدة أمراض.

عصير ومهلبية ودبيازة:

وقالت استشارية التغذية الدكتورة رباب أحمد في تصريحات إلى “المواطن“: إن قمر الدين من أشهر المنتجات الغذائية التي تشتهر في الشهر الفضيل ليس كمشروب فقط بل حلى كالمهلبية ودبيازة وغير ذلك، ولكن شهرته انتشرت أكثر في العصير، موضحة أن قمر الدين يحتوي على العديد من العناصر الغذائية منها البوتاسيوم وفيتامين أ، مما يساعد في الوقاية من الإصابة بالأمراض القلبية، كما يعتبر مصدرًا للألياف الغذائية ومضادات الأكسدة المهمة للوقاية من الأمراض خاصة أمراض الجهاز الهضمي.

يمد الجسم بالطاقة:

وأشارت إلى أن تناول قمر الدين في رمضان يساعد على إمداد الجسم بالطاقة والسكريات اللازمة التي يحتاجها الجسم بعد الصيام، وبجانب ذلك فأن قمر الدين يحتوي على الكالسيوم والحديد والذي يساعد على تقوية العظام والأسنان، كما يقي من هشاشة العظام، والإصابة بمرض الأنيميا (فقر الدم)، بالإضافة إلى ذلك يساعد تناوله في رمضان تحديدًا على عدم التعرض للإمساك وتعزيز المناعة والوقاية من الالتهابات.

ارتباط قمر الدين برمضان:

وحول سبب ارتباط مشروب قمر الدين بالشهر الفضيل، أوضحت رباب أحمد أن الروايات اختلفت حول ارتباط هذا المشروب بالشهر الفضيل، فمنهم من قال إنه نسبة إلى صانعه “قمر الدين” الذي كان يملك بستاناً من المشمش في دمشق، وهو الذي صنع العصير في رمضان، فيما جاء في روايات أخرى إنه كان يطرح في الأسواق مع رؤية هلال رمضان فسمي “قمر الدين”، وفي رواية أخرى فإن مدينة في الشام اشتهرت ببساتين المشمش اسمها “أمر الدين” درج اسمها حتى تحول إلى “قمر الدين”.

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