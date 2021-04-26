قناة السويس: حريصون على إنجاح المفاوضات مع مالكي سفينة إيفر غيفن

المواطن- متابعة

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن الهيئة حريصة على إنجاح المفاوضات الجارية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية Ever Given وشركة التأمين وإبداء كافة سبل التعاون الممكنة للوصول إلى حلول توافقية تلائم كافة الأطراف.

وتابع أنه يأمل في أن تثمر المحادثات الأخيرة عن اتفاق قريب في ظل التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الهيئة تقديرًا للعلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة، وتفهمًا للظروف المحيطة في ظل التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على صناعة النقل البحري.

مفاوضات مرنة بين قناة السويس ومالكي السفينة

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، أوضح الفريق ربيع بأن الهيئة تتعامل بمرونة تامة مع كافة المتطلبات الخاصة بالتفاوض، مع الالتزام الكامل بما تقره الأعراف الدولية في مثل تلك الحالات.

نفي اعتقال طاقم السفينة

وشدد رئيس الهيئة على أنه لا صحة لما يتم تداوله عن اعتقال طاقم السفينة، موضحًا عدم ممانعة الهيئة مغادرة الطاقم أو استبداله على أن يتم ضمان وجود النسبة الكافية من البحارة اللازمة لتأمين السفينة، وفي ظل استمرار وجود ربان السفينة بصفته الحارس القضائي على السفينة وما تحمله من بضائع.

قرار التحفظ على إيفر غيفن

ويُذكر أن قناة السويس كانت قد تحفظت على السفينة إيفر غيفن، بمنطقة البحيرات، والتي كانت قد جنحت في المجرى الملاحي للقناة وأحدثت أزمة تسببت في توقف حركة الملاحة الدولية قرابة أسبوع، وتعطل رحلات أكثر من 430 سفينة.

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