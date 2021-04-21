كلب خائف يختبئ أسفل شاحنة ويحاول عض المنقذين

المواطن - متابعة

استغرقت عملية إنقاذ كلب علق أسفل شاحنة بعد هروبه واختبائه خوفاً من عاصفة قوية ما يقارب ساعتين.

إنقاذ الكلب العالق:

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذ الكلب العالق والذي أصابه الرعب بعد هبوب عاصفة قوية، فركض ليحتمي بالهيكل السفلي للشاحنة، وفقا لما ذكره موقع سبوتنيك عربي.

حاول عض المنقذين:

وبعد طلب مالك الكلب المساعدة، إثر ملاحظته لذيل الكلب الذي يدعى بوجر بارزًا من أسفل الشاحنة،لم تكن عملية الإنقاذ سهلة لأن بوجر كان خائفًا جدًا، حتى أنه حاول عض المنقذين، قبل تحريره من الهيكل السفلي للشاحنة بعد محاولات استمرت لساعتين.

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