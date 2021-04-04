كيف تفرق بين النظارة الشمسية الأصلية والمقلدة؟

المواطن - ولاء المطرفي

قال د. عبد المجيد الفاخري، طبيب زمالة طب جراحة العيون والشبكية، إن‫ البعض يقع في الفخ عند شراء النظارات الشمسية الأصلية، مشيرًا إلى أنها قد تكون مغشوشة وهي من محلات تجارية لها اسمها في السوق.

‏وقال الفاخري: “للأسف بعض المحلات يبيعون العدسات على أنها تحمي من الأشعة فوق البنفسجية والحقيقة غير ذلك”.

وأوضح الفاخري عبر حسابه في موقع “توتير” ‏عدة طرق لفحص عدسة النظارة والتأكد من وجود حماية ١٠٠٪؜ من الأشعة فوق البنفسجية من خلال اختبار بسيط يجريه على النظارة.

الفرق بين النظارة الأصلية والتقليد

وقال الفاخري: أول شيء تضع البطاقة الشخصية أو عملة ورقية حتى تجري اختبار فحص العدسة، ثم تأتي بكشاف فوق الأشعة البنفسجية وتضع النظارة فوق البطاقة أو العملة الورقية، ثم بعد ذلك تضع الكشاف على العدسة وترى إن كانت أصلية أو مغشوشة.

افحص عدسات نظارتك الشمسية او الطبية بنفسك واضمن حقك في هذا الفيديو شرح طريقة فحص العدسات الشمسية او الطبية بنفسك باستخدام كشاف اشعة فوق البنفسجية (باحط لكم رابط نهاية الثريد)

تقدر تستعمل الهوية الوطنية او العملة الورقية للفحص @HashKSA@ruhalaa @cpaksa pic.twitter.com/5rOdUnzaOg — د. عبدالمجيد الفاخري Retina 👁👁 (@AlFakhriA) April 2, 2021

أضرار الأشعة فوق البنفسجية

وأضاف الفاخري: أنه من الممكن أن تسبب الأشعة فوق البنفسجية بالعديد من الأمراض للعين، فقد يصل بعضها إلى إضعاف الرؤية والبعض الآخر قد تختفي آثاره في غضون يومين، ولكن تلك الأضرار قد تؤدي إلى حدوث بعض المشاكل الكبيرة فيما بعد، فالأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية للعين تراكمية، وفيما يلي أبرز أضرار الأشعة فوق البنفسجية على العين:

حدوث التهاب أو حرق القرنية.

الماء الأبيض.

ضمور الشبكية.

شيخوخة البشرة

بعض أنواع أورام الجلد.

ضفيرة العين (لحمية العين).

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